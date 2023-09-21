Противник випускав ракети «хвилями»: Залужний розповів, скільки цілей ліквідувала система ППО України

Російський ворог вночі 21 вересня випустив по Україні 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Більшість цих ракет було збито, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Telegram.

Він зазначив, що атака розпочалася близько 3:40. Зафіксовано пуски 43 крилатих ракет з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

Ракети запускали у декілька хвиль. У повітряний простір України вони заходили з різних напрямків, а по маршруту постійно змінювали курс.

В результаті бойової роботи сили протиповітряної оборони знищили 36 крилатих ракет. До відбиття атаки залучили зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні групи та інші засоби.

Також, як зазначив Залужний, о 6:00 росіяни вдарили зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Нагадаємо, цієї ночі роботу ППО чули у різних областях, але також були і «прильоти». Зокрема, у Рівному атаковано енергетичний об'єкт. У Черкаській області уламки ракети впали на готель, під завалами є люди. У Києві та області теж зафіксували падіння уламків.

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