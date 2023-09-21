Потужний удар по аеродрому «Саки» в Криму: пошкоджено техніку ворога, загинуло 30 окупантів

Після успішної операції поблизу тимчасово окупованого Севастополя, СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабного удару по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Для атаки були застосовані безпілотники та ракети «Нептун».

Про це повідомляє «ЦензорНет», посилаючись на джерела у Службі безпеки України.

За даними правоохоронців, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцирь». Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Як повідомили джерела, удари СБУ та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети «Нептун».

Тим часом російські пропагандистські Телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати — пишуть про не менше 30 загиблих військових.

Своєю чергою в СБУ запевняють, що з кожним днем «бавовна» в Криму буде квітнути все більше — окупанти не можуть почуватися в безпеці на окупованому півострові.

Нагадаємо, минулого року в серпні аеродром «Саки», де дислокувалися російські винищувачі та бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну, вже потрапляв під удар. Тоді було підтверджено знищення дев’яти літаків на аеродромі. При цьому відповідальності за ці удари українська сторона на себе не брала.

В ЗМІ припускали, що удар по авіабазі міг бути нанесений з української зброї. Зокрема, з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім». Тоді СNN називало удар по базі в Саках найбільшою втратою росавіації з часів Другої світової війни.

240

Читайте нас у Facebook та Instagram