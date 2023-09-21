«Мені боляче»: Світлана Тарабарова про образу на Потапа

Популярна співачка та авторка пісень Світлана Тарабарова, яка нещодавно показала, як знімає стрес, поділилася своїми думками з приводу зірковості та творчості деяких артистів під час війни.

З початком повномасштабного вторгнення Світлана активно виступає для військових, дає благодійні концерти, пише пісні. Нещодавно співачка разом з Віталієм Козловським випустила хіт «Струни». А пізніше Козловський і сам поповнив лави ЗСУ.

«Він як справжній чоловік — отримав повістку і не „спетляв“, як кажуть, не почав розповідати, що вступає в „іспанську тероборону“, — поділилась думками Світлана в програмі „Точка опори“. — Я пишаюся ним! Коли він надіслав цю пісню і запропонував з ним співати — я плакала, адже ця пісня торкається душі з перших секунд».

Артистка розповіла, що слідкує за сучасним шоубізнесом — новими іменами та відомими артистами.

«Коли настає горе — музиканти прокидаються», — каже співачка. — Ми зараз переживаємо нову музичну хвилю — подивіться, скільки з’явилося нових стилей. Скільки людей не наважувалися піти в музику, а почалася війна, і вони зрозуміли, що нічого втрачати. Просто тонами ллється нова класна музика. Треба усвідомлювати, що будь-яка українськомовна, патріотично налаштована пісня або пісня про кохання — це наша власна спільна сила, тому треба підтримувати одне одного".

Світлана висловилась і на адресу артистів, які під час повномасштабної війни встигли втратити довіру аудиторії та шанси повернути прихильність українців, як Потап з піснею «Волонтер», яка обурила мережу.

«Я казала, що зірковість не актуальна, — поділилася з ведучою Світланою Леонтьєвою Тарабарова. — Треба тримати руку на пульсі та бути на одній хвилі з людьми. Олексій 100% втратив цю руку на пульсі, тому що написати таке про українських дівчат — це дуже образливо! Я не в формі, але відчула, як мені неприємно і боляче. Але, настільки я знаю, Олексій вибачився. Ми маємо стати такими людьми, що, коли хтось багато робить, а ще і знаходить в собі сили вибачитися — це круто, він подає приклад: накосячив — будь ласка, вибачайся».

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