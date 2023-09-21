37.73 / 38.47 40.53 / 41.42
Київ: +17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Оголена Наталка Денисенко відповіла на ракетний удар по Україні

10:21 21 вересня 2023
Наталка Денисенко

Акторка та блогерка Наталка Денисенко, яка під час минулого ракетного обстрілу Чернігова дивом не постраждала разом зі своїм сином, оригінально відповіла на масований удар цього ранку.

Зірка опублікувала в інстаграмі відверті фото, на яких позує оголеною, прикрившись простирадлом. Вона показала російським ракетам свою п’яту точку, продемонструвавши своє ставлення до загарбників.

Наталка каже, що планувала зробити інший допис до цих фото, проте русня розізлила її і вкотре викликала бурю негативних емоцій.

«Показую у вікно персик російській ракеті. Взагалі під цими фото планувала інший допис, але сьогоднішні обставини змушують зробити лише такий надпис», — написала Наталка під фото.

На диво, в коментарях до фото майже немає хейту. Наталку засипали компліментами, називають її красунею.

Після тяжкої ночі вона, як і більшість українців, збирає себе до купи та йде працювати.

Наталка Денисенко не боїться сміливих експериментів. Нещодавно вона здивувала фотосесією в акваріумі. А от за фото в купальнику на відпочинку на морі акторку захейтили в мережі.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

801

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Горіхове дерево

Не спалюйте опале листя горіха: городникам підказали, як можна його використовувати «з розумом»

люди

Планували потрапити до Молдови: прикордонники у фурі виявили 6 «ухилянтів»

Наталка Денисенко

Оголена Наталка Денисенко відповіла на ракетний удар по Україні

Мобілізація в Україні

Пенсійне посвідчення мобілізації не завада: юрист пояснив, чи можуть отримати повістки пенсіонери та люди з інвалідністю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту