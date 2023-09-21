Оголена Наталка Денисенко відповіла на ракетний удар по Україні

Акторка та блогерка Наталка Денисенко, яка під час минулого ракетного обстрілу Чернігова дивом не постраждала разом зі своїм сином, оригінально відповіла на масований удар цього ранку.

Зірка опублікувала в інстаграмі відверті фото, на яких позує оголеною, прикрившись простирадлом. Вона показала російським ракетам свою п’яту точку, продемонструвавши своє ставлення до загарбників.

Наталка каже, що планувала зробити інший допис до цих фото, проте русня розізлила її і вкотре викликала бурю негативних емоцій.

«Показую у вікно персик російській ракеті. Взагалі під цими фото планувала інший допис, але сьогоднішні обставини змушують зробити лише такий надпис», — написала Наталка під фото.

На диво, в коментарях до фото майже немає хейту. Наталку засипали компліментами, називають її красунею.

Після тяжкої ночі вона, як і більшість українців, збирає себе до купи та йде працювати.

Наталка Денисенко не боїться сміливих експериментів. Нещодавно вона здивувала фотосесією в акваріумі. А от за фото в купальнику на відпочинку на морі акторку захейтили в мережі.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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