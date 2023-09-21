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Світ

В москві сталася потужна пожежа в торговому центрі

16:23 21 вересня 2023
Пожежа в Москві

У міському окрузі Щербинка, що входить до складу москви, спалахнула потужна пожежа у торговому центрі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За даними МНС, на Сімферопольському шосе у Щербинці загорілися покришки і картон на території ТЦ.

Пожежа охопила площу в 500 квадратних метрів.

Нагадаємо, що останніми місяцями в російській столиці постійно відбуваються загоряння. Зокрема, вони стаються на заводах, пов'язані з виробництвом для оборонного комплексу.

Так, наприклад, вночі 8 вересня у москві сталася сильна пожежа біля будівлі федеральної митної служби. Там також лунали звуки вибухів. Днем раніше у столиці рф виникла потужна пожежа на заводі «Салют», який є одним з найбільших підприємств у росії з виробництва двигунів для авіації. А ще раніше, у серпні, у Підмосков'ї загорівся склад з певними товарами.

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