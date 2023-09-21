Громадянин Лівану Родріг Мерхеж, що знаходиться під санкціями США за торгівлю зброєю, фігурує в деклараціях народного депутата Данила Гетманцева з 2019-го року як позичальник його мами. Про це йдеться у розслідуванні ексзаступника міністра інформаційної політики України Дмитра Золотухіна «Володимир Сівкович — 30 років зради. Частина п’ята. Криваві крила».

«Не дивлячись на американські санкції від 2013-го року — 20 березня 2016 року іранська авіакомпанія Mahan Air спільно з українською авіакомпанією UM Air відкрила регулярні рейси Тегеран — Київ літаками Boeing 737 та Airbus A310… В Україні розпочалася бурхлива співпраця між авіакомпаніями Родріга Мерхежа та туристичним оператором TPG, який належав родині Гетманцевих.

7 квітня 2016 року PR-бюро «Дієслово» надало прес- та організаційну підтримку презентації спільної польотної програми Bravo Airways (32 259 588) та Travel Professional Group (TPG) на літній сезон 2016 року", — написав Золотухін.

Через рік після запуску спільного проєкту Мерхежів і Гетманцевих компанії ліванця потрапили у міжнародний скандал.

«В січні 2017 року екскерівник Державіаслужби Денис Антонюк, звільненням якого хизувався Мерхеж на спільній презентації з TPG, оголосив, що Державна прикордонна служба України, здійснюючи огляд багажного відділення літака авіакомпанії UM Air, який здійснював рейс до Ірану, виявила 17 ящиків із вантажем, що не мали жодних товаросупровідних документів та не були внесені до бортового журналу судна.

Члени екіпажу сказали, що скрині нібито містять ремонтний комплект для літака та не обліковані у бортовому журналі через неуважність. Однак, натомість, у 3-х скринях було виявлено комплектуючі до складових протитанкового керованого ракетного комплексу «Фагот». А у решті ящиків містилися комплектуючі до літаків. За фактом виявлення предметів військового призначення направлено повідомлення до СБУ щодо реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ознак злочинів, передбачених ст. 201 КК України (контрабанда) та ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю)", — повідомив Золотухін.

За його словами, з 2019 року іранський бізнесмен позначений у деклараціях Гетманцева.

«Так чи інакше, сам Родріг Мерхеж починає фігурувати в деклараціях народного депутата Данила Гетманцева з 2019-го року як позичальник його мами. На даний момент через сервіс archive.org доступні до перегляду декларації Гетманцева за 2015-й (виявляється, Гетманцев подавав декларацію як кандидат на посаду судді Верховного суду України), 2018-й (як кандидата в депутати), 2019-й (як депутата), 2019-й виправлена та 2020-й роки.

В декларації за 2019-й рік Данило Гетманцев вказує, що його мати Олена Гетманцева позичила Родрігу Мерхежу 650 тисяч доларів США. Однак хитрий Данило навмисно не вказує у декларації повне ім’я та прізвище людини, яка отримала позику.

В декларації за 2020-й рік Гетманцев знову вказує ці 650 тисяч доларів США, однак, мабуть, є настільки заклопотаним, що навмисно робить в імені Родріга Мерхежа одрук. Адже досвідчений юрист знає, що краще нести відповідальність за внесення в декларацію неправдивих відомостей, але залишити формальну лазівку, щоб не допустити фіксації факту співробітництва з ліванцем в суді. Замість «Мерхеж» Гетманцев пише «Мержех», — написав Золотухін.

«Громадянин Лівану Родріг Мерхеж, який побудував складний, розгалужений і багатогранний бізнес одразу в кількох країнах, потенційно має виходи на сирійські спецслужби. Аеропорт Шарджа в ОАЕ є повітряним хабом для постачань зброї по всьому Близькому Сходу та Африці. І саме там зареєстровано ряд пов’язаних між собою компаній, літаки яких продовжують експлуатуватися українськими юрособами за сертифікатами Державіаслужби.

Наймасштабніший туристичний оператор України, син власниці якого був помічником у топшпигуна ФСБ рф в Україні, має глибоке і розгалужене співробітництво з ліванцем, який має широкі контакти серед басистів", — вважає автор розслідування.

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