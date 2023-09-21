Очистить навіть позаторішній бруд: три потужних способи видалення стійкого нальоту на ванній та унітазі

Наліт на білій сантехніці змушує думати, що в санвузлі взагалі ніхто ніколи не прибирає. Але іноді подібні твердження можуть образити господиню, яка мало не за графіком прибирає в домі, але жорстка вода зводить нанівець всі її зусилля.

Про це пише сайт про догляд за будинком.

Щоб такого не сталося, всім господиням варто вдатися до деяких «хитрощів».

Звичайно, стійкі жовті або відверто руді плями на білій поверхні ванни або унітазу вивести непросто. Багато спеціальних засобів для чищення не справляються з цими плямами.

Щоб вплинути на хімічний склад води, потрібно ставити спеціальне дороге обладнання, а звичайному фільтру це не під силу.

Найприкріше, що з часом вапняк в’їдається і вивести його стає майже неможливо. Досвідчені господині у такому разі використовують народні засоби, які дозволяють упорядкувати і унітаз, і ванну.

Спосіб 1

Потрібно змішати перекис водню та нашатирний спирт у співвідношенні 1:2.

Отриманим розчином обробляють проблемні місця та залишають засіб на 15 хвилин.

Після цього залишиться почистити сантехніку і змити залишки миючих засобів водою.

Спосіб 2

Впоратися з проблемою можна за і допомогою гірчичного порошку або посилити його дію ще двома простими інгредієнтами. Зокрема, змішати три компоненти в рівних частках: лимонну кислоту, гірчичний порошок і пральний порошок. Для цих цілей більше підійде порошок для ручного прання.

Забруднену поверхню унітаза необхідно натерти отриманою сумішшю та залишити для дії хімічної реакції на пів години. Після цього пройдіться по стінах унітаза йоржиком і спустіть воду.

Усі забруднення зникнуть просто на очах. Ця суміш видалить жовтий наліт, іржаві патьоки та позбавить неприємного запаху в санвузлі. Також отриману суміш із трьох порошків можна застосовувати для очищення інших поверхонь у санвузлі.

Спосіб 3

В ньому задіяні оцет і харчова сода. Разом вони чудово справляються з плямами та нальотом, до того ж допоможуть впоратися з деякими бактеріями та неприємними запахами.

Спочатку потрібно змочити поверхню унітазу водою.

Потім потрібно рівним шаром розсипати харчову соду і залишити на 15 хвилин. Після цього з пульверизатора можна обробити сантехніку оцтом та залишити ще на 15 хвилин. Тепер залишиться почистити поверхню і кілька разів злити воду, щоб змити залишки засобу для чищення.

Як показує практика, хімічна реакція, що почалася, виведе вапняний наліт та інші відкладення, зробивши поверхню ідеально білою.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали, чим при митті туалету допоможуть газована вода та сода.

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