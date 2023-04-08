Додайте лише соди: як зробити ванну та туалет чистими до блиску

Ви не раз бачили рекламу якогось дивовижного універсального засобу для чищення, який перемагає все — від відбитків брудних лап домашніх улюбленців на килимі до запеченого соусу для макаронів на плиті. Наступного разу, коли ви побачите таку рекламу, розслабтеся. Існує засіб для чищення, який так само вражає і коштує до смішного дешево, але ви знайдете його в будь-якому супермаркеті. Мова йде про харчову соду, пише howstuffworks.com.

Хоча деякі унітази виготовляються зі стійким до плям покриттям, чаша все одно піддається ризику утворення плям. Мінерали у стоячій воді можуть знебарвити порцеляну. Коричневі та іржаві кільця можуть бути особливою проблемою в регіонах з водою, багатою на мінерали, також відомою як жорстка вода. Якщо такі плями встигли утворитися, посипте унітаз чашкою харчової соди. Залиште на 30 хвилин, а потім розпиліть оцет, щоб зволожити поверхню. Почистьте щіткою і змийте.

До утворення мильного нальоту схильні ванни, душові кабіни та раковини. Знову ж таки, жорстка вода посилює проблему. Витирайте ванни та раковини після використання, щоб запобігти утворенню мильного нальоту. Якщо він все ж з'явився, видаліть його губкою з пастою з харчової соди та засобу для миття посуду. Для вирішення складних випадків додайте 60 мілілітрів харчової соди, ½ склянки оцту і 1 склянку аміаку до 3,8 літра теплої води. Обробіть ділянку і добре промийте її. Одягайте гумові рукавички і переконайтеся, що приміщення добре провітрюється під час змішування і використання цього розчину.

Скляні двері для душу додають ванній кімнаті елегантності. Але плями від мильної води та патьоки зубної пасти чи крему для гоління надають скляним дверям непривабливого вигляду. Більшість професіоналів не рекомендують використовувати звичайні порошки для чищення душових дверей Нанесіть трохи соди на вологу губку і протріть скло. Добре промийте і висушіть. Щоб отримати дійсно чітке покриття, використовуйте скребок, щоб не залишати ворсинок і мінімізувати розводи.

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