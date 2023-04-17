Допоможуть газована вода та сода: як відмити туалет до блиску

Напевно, найбрудніше місце для прибирання в будинку — це ванна кімната, особливо унітаз. А якщо ви ділите помешкання з багатьма членами родини, то підтримувати його бездоганну чистоту може бути ще складнішим завданням. Тож замість того, щоб купувати дорогі шипучі або абразивні засоби для чищення унітазів, підійдіть до холодильника і дозвольте газованій кока-колі творити свою магію над брудними кільцями, вапняними відкладеннями та плямами від води. Оскільки цей напій містить вугільну, лимонну та фосфорну кислоти, він чудово справляється зі складними плямами та розчиняє іржу, пише видання Southern Living.

Налийте колу по краях унітазу і залиште її бажано на ніч. Немає під рукою зайвої кока-коли? Ще одна натуральна суміш, що складається з інгредієнтів, взятих прямо з кухні: рівні частини харчової соди та білого оцту, змішані з ефірними оліями (наприклад, м'ятою або олією чайного дерева). Ця комбінація очистить чашу і нейтралізує огидні запахи. А якщо ви готові забруднити руки, нарізаний грейпфрут, посипаний сіллю, також є ефективним скребком, який можна використовувати замість туалетної щітки.

Деякі люди користуються автоматичним очищувачем унітазу або використовують засіб для чищення унітазу щодня або через день, щоб підтримувати його свіжим і без плям. Однак багато засобів містять відбілювач, який з часом може пошкодити гумові ущільнювачі та викликати корозію металу. Якщо залишити такі засоби у воді на ніч, вони також можуть випускати випари у ванну кімнату. Вищезгадані харчова сода та оцет є безпечнішою альтернативою для підтримки блиску у вашому унітазі. Ви можете додати їх в унітаз ввечері, щоб він добре очистився до ранку.

Нагадаємо пораду від італійських господинь: покладіть цибулю в туалеті, і результат вас приємно здивує.

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