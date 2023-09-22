ЗСУ прорвали два з трьох рубежів оборони росіян у Запорізькій області, але поки не ясно, чи зможуть утриматися, — ISW

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних, у тому числі й по столиці, та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Зокрема, під обстрілом опинився населенний пункт Курахово, що на Донеччині — там ворог вдарив по житловим будинкам. Наразі відомо про 13 постраждалих, одну особу дістали з-під завалів.

Як повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ, на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Тут, впродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області.

На Запорізькому напрямку атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по станціям РЕБ противника. Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.

«У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів та з метою комплектування підрозділів повітряно-десантних військах на території Краснодарського краю російської федерації проводяться агітаційні заходи в місцях позбавлення волі. В’язням обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт із збройними силами росії, термін дії якого до закінчення війни», — йдеться у ранковому зведенні.

Станом на ранок 22 вересня втрати особового складу ворожої армії наблизилися до 275 тисяч військовослужбовців. За добу ЗСУ знищили 40 артилерійських систем, 38 крилатих ракет та 4 РСЗВ.

Фото Генштабу

Тим часом експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українську бронетехніку зафіксовано за останньою лінією російського оборонного рубежу в Запорізькій області. Втім, аналітики не беруться стверджувати, що ЗСУ повністю прорвали цей рубіж.

«На геолокованих кадрах, опублікованих 21 вересня, видно, що українська бронетехніка просунулась на південь від російських протитанкових ровів та загороджень „зуби дракона“, які є частиною трирівневої оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оре). Проте незрозуміло, чи українські сили збережуть ці позиції», — йдеться у звіті аналітиків, які зазначають, що це — перший випадок використання бронетехніки українськими силами за межами трирівневої оборони росії.

Фото ISW

В Інституті вивчення війни роблять висновок, що присутність української бронетехніки за останньою лінією нинішнього російського оборонного рубежу вказує на те, що ЗСУ забезпечили прорив перших двох ліній достатньою мірою, щоб пропустити техніку через пролом. Сили оборони України, як припускють експерти, придушили російську артилерію та інші протитанкові системи у цьому районі настільки, щоб просунути свою техніку вперед.

Таку здатність Сил оборони вважають важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі.

Раніше американський військовий аналітик Майкл Кофман зазначав, що наразі український контрнаступ, який триває з червня, переходить у вирішальну стадію.

А український аналітик Олександр Мусієнко називав успішні атаки України на війська противника у тимчасово окупованому Криму ключовим елементом контрнаступу.

Фото Генштабу ЗСУ

309

Читайте нас у Facebook та Instagram