«Колективний Захід не усвідомлює важливості результату війни для всього світу»: естонський парламентар про допомогу Україні

Україна має бути забезпечена всім необхідним озброєнням для визволення власних окупованих територій. При цьому обсяги західної військової допомоги не відповідають поставленим бойовим завданням. Адже колективний Захід не усвідомлює важливості результату війни для всього світу. Також у західних партнерів відсутня стратегія щодо ядерної загрози і є побоювання щодо дезінтеграційних процесів усередині росії, які можуть виникнути внаслідок військової перемоги України. Такий підхід слід змінити, вважає голова комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон, який відвідує передову та спілкується з українськими військовими ще з 2014 року. Про це парламентарій заявив у коментарі Guildhall.

«Чому Захід не надає Україні військову допомогу в потрібних обсягах, коли замість відправки десятків танків, потрібні тисячі, коли потрібно чекати на прийняття політичних рішень щодо авіації четвертого покоління чи далекобійної артилерії типу ATACAMS, чи ще чогось? Це пояснюється відсутністю розуміння стратегічних цілей західних країн щодо росії. На міжнародній арені я виступив із критикою і заявив, що на Заході все ще немає достатнього усвідомлення, наскільки стратегічно важлива ця війна, не лише для України та її територіальної цілісності, а й для всього міжнародного правопорядку», — вважає Марко Міхкельсон.

На думку естонського парламентаря, з початку війни зроблено велику роботу — змінилася позиція Німеччини та інших країн, відновлено виробничі потужності для допомоги Україні та поповнення власних запасів озброєнь. Але, для досягнення сталого світу в Україні та Європі, потрібно надавати військову допомогу українській армії у значно більших обсягах.

«У серпні 1991 року президент Буш в українському парламенті закликав Україну не „розхитувати човен“. Я думаю, через помилкове розуміння стратегічної стабільності, зокрема, питання контролю над ядерними озброєннями. Але стався колапс СРСР і нічого не трапилося з ядерною зброєю. Сьогодні ми маємо схожу ситуацію — це не про росію і навіть не про контроль над ядерними озброєннями. Те, що відбувається, — це про весь світовий правопорядок, це про територіальну цілісність України. А абсолютно неприйнятно, коли в сучасному світі член Ради Безпеки ООН проводить агресію, окупує території. Нам треба думати не про те, що станеться з росією, якщо Україна підніме прапор над Севастополем, а щоб людей, які зараз у страшних умовах, під окупацією, було звільнено. Це абсолютно різні питання і тому ми так сильно закликаємо прийняти Україну в НАТО якнайшвидше», — заявив голова комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії.

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