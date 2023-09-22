Дайте восени смородині кавунові кірки — наступного року врожай вас приголомшить

Смородину, яку досвідчені садоводи рекомендують пізньої осені після рясного поливу підживлювати розчином із золою та гуматом, також можна удобрювати й арбузними кірками.

Автори каналу «Моя дача. Сад і город» радять висипати щоосені залишки від арбузів під кущі — адже в них міститься велика кількість фосфору і калію.

Також в них (у невеликому обсязі) містяться магній, натрій та інші мікроелементи.

Таким чином всі ці елементи стають доступним корінням рослини вже з осені, але максимальну користь кущі беруть від них саме весною, коли відсоток перегнивання більше.

Також під смородину можна висипати картопляні очистки. Ці добрива потрібно присипати землею або перегноєм.

Не зайвим буде для рослин й захист від шкідників. Смородину восени радять обробляти кліщівитом, неороном чи фітоверм.

Фото Pixabay

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