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Обробляємо смородину від шкідників восени: які три препарати застосувати

10:18 4 вересня 2022
обробка

Осінь — час, коли плодові чагарники та дерева готують не лише до зими, а й до врожаю наступного року. Чорну смородину зібрали ще у липні. І начебто з кущами нічого незвичайного не відбувається.

Але досвідчені дачники рекомендують не розслаблятися, інакше паразити уподобають рослину як місце для зимівлі.

Тому вони радять вчасно позбавлятися шкідників за допомогою простих, але давно відомих препаратів.

Один з таких препаратів — кліщівит. Придатна для смородини концентрація полягає у додаванні 2 мл кліщівиту на літр води.

Також бажано обробити кущі неороном: для цього у 10-літровому відрі розчиняють 10 мл засобу.

Ще один поширений препарат, який часто використовується дачниками — фітоверм. Він характеризується відносною безпекою, швидко розпадається й при цьому дуже дієвий.

Для приготування розчину необхідно додати 2 мл препарату на літр води — отриманої суміші достатньо для обробки одного смородинового куща.


Через три тижні процедуру можна повторити ще раз.

Проведення осінніх обробок дозволить надовго забути про існування кліщів, склянки та галиць.

Раніше «ФАКТИ» публікували календар городника на вересень 2022 року.

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