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Підживіть цим смородину пізно восени — і врожай у новому році вам забезпечений

13:04 25 жовтня 2022
Смородина

У жовтні чи листопаді кущі смородини рекомендують удобрювати, щоб отримати наступного року хороший врожай.

Як стверджують автори «Моя дача. Сад і город», пізньої осені після рясного поливу кущі потрібно підгодувати розчином із золою та гуматом. Досвідчені садівники рекомендують вносити добрива щоосені, щоб навесні кущі були повними сил.

Розчин готують так: у 10 літрів води додають повну (з гіркою) столову ложку золи та 50 мл. гумат калію. Відро суміші вносять по периметру куща.

Таке підживлення дозволить отримати наступного року великі та солодкі ягоди.

Також восени кущі смородини розмножують живцюванням. Живці висаджують під кутом 45 градусів. Над поверхнею ґрунту залишають 1 бруньку, спрямовану вгору. Відстань між живцями — близько 15 см.

Фото Pixabay

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