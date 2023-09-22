З 1 жовтня абонплату за газ нараховуватимуть по-новому: що зміниться

Платня за газ формується на основі обсягів безпосередьно спожитого «блакитного палива», а також тарифа за його транспортування. В Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, з наступного місяці впроваджують нові правила, які торкнуться, зокрема, людей, в домівках яких частково відключали або взагілі відключали газопостачання через бойові дії.

Як повідомляє gsminfo.com.ua, з 1 жовтня впроваджуються зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів газу.

Громадяни зможуть не платити за транспортування газу, якщо вони не використовують «блакитне паливо». Втім, цим можуть скористатися лише ті споживачі, які минулого газового року (з жовтня до жовтня) споживали мінімум газу через його відключення, наприклад, у прифронтових населенних пунктах, де газопостачання відсутнє через ворожі обстріли.

Зазначається, що при розрахунку плати за транспортування газу враховуватимуть лише функціонуюче газове обладнання побутового споживача, яке не було опломбоване.

В НКРЕКП зазначають, що завдяки цим змінам чимало українців зможуть економити по кілька сотень гривень на рік.

Раніше експерти пояснювали, чому у великих містах тариф на доставку газу нижчий, ніж у селах.

Фото Pixabay

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