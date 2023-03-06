Чому у великих містах тариф на доставку газу нижчий, ніж у селах, і чи споживач може на нього впливати: пояснюють експерти

В Україні, де нещодавно перерахували вартість доставки газу, у різних регіонах встановлено різний тариф. Тариф на розподіл газу залежить від кількості споживачів у регіоні, розміру витрат для забезпечення функціонування мережі та специфіки споживання, пише ГазПравда.

Тож, що більше споживачів на ділянці обслуговування конкретного облгазу, то більше газу використовують ці споживачі, і то меншим буде тариф.

Також варто зважати на співвідношення протяжності мереж та кількості споживачів газу. Тому у великих містах тариф менший, ніж у негустонаселених областях, де газопроводи тягнуться сотні кілометрів до відносно невеликих сіл.

Тариф на розподіл (доставку) газу раз на рік затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Для розгляду громадськості облгази на власному сайті публікують запропонований ними проект структури тарифів на розподіл газу. Обов’язково додають обґрунтування щодо його перегляду. Вказують дату, час та місце проведення відкритого обговорення даних проектів тарифів. Усі охочі мають право надавати свої зауваження та пропозиції до даного проекту на адресу та у строк, що вказані у оголошенні облгазу.

Зазначимо, що річні тарифні плани досі пропонують 9 постачальників. У порівнянні з попередніми місяцями свої цінники на газ для населення газопостачальні компанії не змінили. Тож у першому місяці весни вартість «блакитного палива» для побутових споживачів так само коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

У п’яти компаній кубометр газу — дешевше 8 грн:

7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям».

7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп». Також у компанії до кінця квітня 2023 року діятиме сезонна пропозиція — акційний тариф «Чорна п’ятниця», ціна газу в якому — 7,699 грн за кубометр.

7,96 грн за куб пропонує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

7,98 грн за куб — «Прикарпат Енерго Трейд».

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».

Ціна газу в ще чотирьох постачальників коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Раніше «ФАКТИ» писали, у яких випадках за доставку газу можна не платити.

Фото Pixabay

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