Хліб під час війни: Марія Прошковська показала солоперформанс у Болоньї

17 вересня в Музеї сучасного мистецтва в Болоньї MAMbo відбувся солоперформанс української художниці Марії Прошковської Farina.

Художниця протягом п'яти годин без перерви демонструвала глядачам процес перетворення українського зерна, яке було пошкоджене прямим влучанням російської ракети, за допомогою ручного жорна на борошно. Мета проєкту — привернути увагу до того, наскільки складним є процес виробництва хліба в умовах війни та регулярних терористичних актів росії, та до наслідків цього для всього світу.

Перформанс є частиною культурно-дипломатичної роботи та мав на меті нагадати жителям Італії, у яких важких умовах працюють українські фермери. Оскільки вони, ризикуючи життям, збирають врожай та переробляють зерно, а українські лани щодня перетворюються на справжні поля битв.

Подія стала можливою завдяки співпраці художниці з кураторами проєкту Лоренцо Бальбі та Джулією Пеццолі. Cаме вони разом з муніципалітетом Болоньї минулого року запросили Марію з сином до Болоньї на довготривалу резиденцію. Цим виступом Марія також висловлює свою вдячність місту та його мешканцям за тепло та прихисток, які вони отримали в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Марія Прошковська народилася у 1986 році в Києві. Її роботи зосереджені на гендерних дослідженнях, впливі травми на суспільство та фемінізмі. Вона є лауреаткою спеціальної премії конкурсу молодих художників МУХі2017, спеціальної премії журналу VOGUE, учасницею American Arts Incubator в Україні та стипендіанткою програми Women in Conflict 1325 Fellowship Programme в Шотландії.

Проєкт був здійснений за підтримки організації AIDA, а образ артистки доповнила сукня від української дизайнерки Лілії Пустовіт.

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