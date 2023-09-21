Українські військові вдарили по командному пункту росії під Севастополем: з’явились супутникові знімки наслідків

Внаслідок удару українських військових поблизу окупованого Севастополя в Криму було уражено командний пункт росіян.

Про це пише «Радіо Свобода».

Видання опублікувало супутниковий знімок сервісу Planet.com, на якому видно наслідки українського удару по військовому об'єкту поруч із селом Верхньосадове під Севастополем.

Раніше повідомлялося, що тут знаходився запасний командний пункт Чорноморського флоту рф.

Зазначимо, що вчора, 20 вересня, в окупованому Інкермані помітили дим — росіяни увімкнули димову завісу. Пізніше у районі Севастополя пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО. За їхніми словами, поблизу Верхньосадового та Качі нібито упали збиті безпілотники, там виникли пожежі.

Пізніше СтратКом ЗСУ повідомив, що вчора вранці ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового.

А в СБУ повідомили, що внаслідок атаки була уражена не лише жива сила противника, але й коштовні військові системи.

Крім того, військові підтвердили удар по аеродрому, що розташований поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму.

«В ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ писали, СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабного удару по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Для атаки були використані безпілотники та ракети «Нептун». Зокрема відомо, що на аеродромі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 та Су-30), а також ПЗРК «Панцир». Там же була база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

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