Візи для громадян росії у Польщі: з початку війни в Україні їх видано тисячі

Незважаючи на триваюче повномасштабне вторгнення росії в Україну, польська влада не припинила видавати візи громадянам рф, хоча кількість віз з кожним роком зменшується. У 2022 році, коли почалася російська агресія, польське дипломатичне відомство видало майже 11 000 віз росіянам, тоді як у першому півріччі цього року, за даними Міністерства закордонних справ, було видано 2362 візи. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща була серед одинадцяти країн Європи, які оголосили про припинення видачи в'їзних віз росіянам.

У відповідь на візовий скандал Міністерство закордонних справ опублікувало комюніке, в якому надало детальну статистику видачі віз іноземцям.

Із заяви випливає, що польська держава продовжувала видавати візи громадянам росії навіть після того, як 24 лютого 2022 року країна розпочала повномасштабне вторгнення в сусідню Україну. За останні кілька років їхня кількість значно зменшилася, але все одно дозволи на проживання в Польщі для росіян обчислюються тисячами, пише сайт телеканалу TVN24.

У 2021 році громадянам російської федерації було видано 31 297 віз, у тому числі 9177 шенгенських віз і 22 120 національних віз.

У 2022 році — тому ж році, коли армія путіна напала на Україну — росіянам було видано 10 974 візи, в тому числі 2228 шенгенських віз і 8746 національних віз. Дані, опубліковані МЗС, також включають візи, видані в першій половині 2023 року. Згідно з таблицею, до 30 червня цього року росіянам було видано 2362 візи, в тому числі 251 шенгенська віза і 2111 національних віз.

У повідомленні про прийом візових заяв на урядовому сайті зазначено, що «у зв'язку зі значним скороченням кількості дипломатичного і консульського персоналу та допоміжного персоналу в польських консульських установах в російській федерації, ці установи не приймають заяви на отримання шенгенських і національних віз відповідно до чинних правил до подальшого повідомлення. На даний момент приймаються лише заяви, подані громадянами рф з гуманітарних причин, в екстрених, особливо виправданих ситуаціях і коли цього вимагають інтереси Республіки Польща».

Після початку війни в Україні деякі країни ЄС вирішили припинити видачу віз росіянам. Чеська Республіка прийняла таке рішення вже через день після російського вторгнення в Україну. У квітні цього року чеський уряд продовжив заборону на видачу нових віз і дозволів на проживання громадянам росії та білорусі до 31 березня 2024 року.

Заборона діє з березня 2022 року. Винятки становлять гуманітарні випадки або возз'єднання сімей. Наразі також особи з подвійним громадянством (якщо одне з них є російським або білоруським) не мають можливості подати заяву на отримання візи та дозволу на проживання в Чеській Республіці, якщо вони не підпадають під один з винятків, детально описаних у законі.

Нагадаємо, як Європа змінює правила отримання віз для росіян.

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