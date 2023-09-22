Олімпійська чемпіонка загинула у день презентації своєї автобіографічної книги (фото)

Трагічно загинула знаменита волейболістка, олімпійська чемпіонка у складі збірної Бразилії Валевська Олівейра, повідомляє Itatiaia. До свого 44-річчя спортсменка не дожила 10 днів. Раніше у віці 27 років пішла з життя ексфутболістка збірної Англії.

Відомо, що напередодні вона представляла автобіографічну книгу в Сан-Паулу, де й сталася трагедія. CNN Brasil із посиланням на екстрені служби передає, що Валевська померла внаслідок падіння з вікна 17-го поверху будинку, де вона жила. Точні обставини загибелі знаменитої спортсменки поки що не відомі, але не можливе самогубство.

У день смерті Валевська Олівейра презентувала свою автобіографічну книгу

У складі збірної Бразилії Валевська Олівейра виграла «золото» Олімпійських ігор-2008 у Пекіні, «бронзу» Сіднея-2000, а також стала віцечемпіонкою світу та п'ятикратною чемпіонкою Південної Америки. На клубному рівні волейболістка виступала за цілу низку бразильських та європейських клубів, здобувши «золото» чемпіонатів Бразилії, Італії, Іспанії і росії та вигравши у складі «Перуджі» Лігу чемпіонів.

Минулого року, після завершення бразилійкою професіональної кар'єри, її останній клуб «Прайя» назавжди вивів з обігу її 1-й ігровий номер на знак поваги до досягнень титулованої волейболістки.

Спортсменка 20 років була одружена з агентом з нерухомості Рікардо Мендесом. Дітей у пари не було.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка Європи з волейболу розбилася на смерть після матчу Ліги чемпіонів.

Фото Instagram

107

Читайте нас у Facebook та Instagram