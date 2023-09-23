Ворог обстріляв Дніпропетровщину та Одещину: пошкоджено об’єкт інфраструктури, збито 12 «шахедів»

В ніч на суботу, 23 вересня, російські окупанти атакували Дніпропетровську та Одеську області.

Про атаку на Дніпропетровщину повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

За його словами, за ніч над областю силами ПВК «Схід» збито 12 ворожих БПЛА типу Shahed. При цьому, уламки пошкодили об'єкт критичої інфраструктури в Дніпрі. А в Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор.

«Зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали. Інші наслідки атаки уточнюються. Люди — неушкоджені», — сказав Лисак.

Руйнування цивільного об'єкта

На Марганець Нікопольсокго району росіяни скинули боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді — вгатили з важкої артилерії.

Наслідки обстрілів

«Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили. Побиті й 5 господарських споруд та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих», — повідомив голова ОВА.

Зруйнована оселя

Також в ніч проти 23 вересня росіяни обстріляли Одеську область надзвуковими ракетами «Онікс».

Про це під час телемарафону повідомила начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни знову використали ракети, які запустили з берегового комплексу «Бастіон» з окупованого Криму.

«Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає», — зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів про зростання майстерності російських операторів, які кожного разу вираховують нові й нові маршрути, які прокладають для своїх дронів та крилатих ракет.

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