«Витратили значну кількість живої сили»: російські окупанти зазнають фіаско на Запоріжжі

Звільнення українськими військами двох сіл, які російські війська з усіх сил намагалися утримати, може свідчити про серйозну деградацію російських підрозділів, що їх захищали. Так само, як успіхи українських військ на заході Запорізької області, схоже, свідчать про значну деградацію російських частин і з'єднань, що оборонялися на цій ділянці фронту. Російські війська, що обороняються в західній частині Запорізької області з початку контрнаступу, роблять це в основному без ротації підрозділів оперативного рівня і, ймовірно, зазнають накопичувальних втрат. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Підрозділи 71-го, 70-го та 291-го мотострілецьких полків російської 42-ї мотострілецької дивізії (регулярно відбивали українські атаки та брали участь у різних «бойових зіткненнях», включаючи обмежені бої та окремі контратаки, під час першої фази контрнаступу з червня по серпень 2023 року. У середині-кінці серпня українські війська почали проривати початковий російський оборонний шар, на утримання якого ці підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії витратили значну кількість особового складу та зусиль.

Російські звіти та відеоматеріали свідчать про те, що багато з цих підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії з того часу відійшли на позиції за наступним російським оборонним шаром між населеними пунктами Вербове (18 км на південний схід від Оріхова) та Солодка Балка (20 км на південь від Оріхова), і наразі в основному обстрілюють українські підрозділи, які наступають. Відсутність останніх повідомлень і відеозаписів про участь цих підрозділів у бойових діях на заході Запорізької області дозволяє припустити, що втрати, понесені на перших етапах українського контрнаступу, зробили їх боєздатність неефективною.

Аналітики Інституту вивчення війни додають, що підрозділи 70-го мотострілецького полку тимчасово відійшли в тил під час українського прориву і повернулися на передові позиції на початку вересня, що свідчить про те, що українські успіхи настільки погіршили стан цього підрозділу, що змусили російське командування дати йому час на переозброєння в тилу — це одна з небагатьох ротацій підрозділів, які спостерігали експерти на цій ділянці фронту.

Елементи 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот), які також займали передові позиції на початковому російському оборонному рубежі під час попередніх фаз контрнаступу, схоже, розгорнуті далі за російським оборонним рубежем перед нинішнім українським наступом. Як повідомляється, підрозділи 810-ї морської піхотної бригади брали участь у ближньому бою під час українського наступу через Роботине (10 км на південь від Оріхова), а російські військові блогери стверджують, що деякі підрозділи цієї бригади утримують позиції біля південної околиці Роботиного.

Раніше «ФАКТИ» писали, що американський генерал назвав контрнаступ ЗСУ успішним, але війна на цьому не закінчиться.

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