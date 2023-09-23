Краще за сніданок туриста: овочевий салат з квасолею на зиму

Один зі спогадів нашого минулого — консерви «Сніданок туриста». Вони могли бути м’ясними чи рибними, але обов’язково з додаванням цибулі, моркви та томатної основи. Саме такі консерви надихнули кулінарного блогера з Дніпра Самвела Адамяна на приготування ароматного і поживного овочевого салату на зиму. А роль м’яса чи риби в цій варіації «Сніданка туриста» грає квасоля.

Її, до речі, варто відварити до напівготовності заздалегідь.

Готування салату починається з підсмаження цибулі.

Поки цибуля смажиться, томати слід перебити на густий сік (для цього підійде м’ясорубка). До томатного соку додаються натерта морква, нарізані дрібною соломкою перець, а вже наприкінці — приварена квасоля.

Після додавання квасолі суміш слід протушкувати протягом 40 хвилин.

Загалом для приготування 4 пів літрових баночок салату знадобиться:

квасоля (у сирому вигляді) — 500 г;

томатний сік — 1,5 л (з 2 кг цілих помідорів);

перець болгарський — 750 г;

цибуля — 750 г;

морква — 750 г;

цукор — 100 г;

олія рослинна — 120 мл.

Нагадаємо, що квасолю можна консервувати на зиму і окремо.

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