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Краще за сніданок туриста: овочевий салат з квасолею на зиму

10:11 23 вересня 2023
Салат

Один зі спогадів нашого минулого — консерви «Сніданок туриста». Вони могли бути м’ясними чи рибними, але обов’язково з додаванням цибулі, моркви та томатної основи. Саме такі консерви надихнули кулінарного блогера з Дніпра Самвела Адамяна на приготування ароматного і поживного овочевого салату на зиму. А роль м’яса чи риби в цій варіації «Сніданка туриста» грає квасоля.

Її, до речі, варто відварити до напівготовності заздалегідь.

Готування салату починається з підсмаження цибулі.

Поки цибуля смажиться, томати слід перебити на густий сік (для цього підійде м’ясорубка). До томатного соку додаються натерта морква, нарізані дрібною соломкою перець, а вже наприкінці — приварена квасоля.

Після додавання квасолі суміш слід протушкувати протягом 40 хвилин.

Загалом для приготування 4 пів літрових баночок салату знадобиться:

  • квасоля (у сирому вигляді) — 500 г;
  • томатний сік — 1,5 л (з 2 кг цілих помідорів);
  • перець болгарський — 750 г;
  • цибуля — 750 г;
  • морква — 750 г;
  • цукор — 100 г;
  • олія рослинна — 120 мл.

Нагадаємо, що квасолю можна консервувати на зиму і окремо.

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