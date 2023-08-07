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Дуже смачно: готуємо квасолю на зиму без стерилізації

20:15 8 серпня 2023
Квасоля консервована

Таку квасолю можна додавати до салатів, борщів, робити всілякі закуски. Нещодавно ми публікували рецепт мексиканського супчику з квасолею. Смачна квасоля й просто на гарнір. Готову страву слід зберігати в темному місці, пояснює кулінарка Інна Бакалюк.

Інгредієнти:

  • 1 кг сухої білої квасолі
  • 100 г цукру
  • 60 г солі
  • 40 мл оцту 9%
  • 2 гвоздики
  • 10 горошин запашного перцю
  • 10 горошин чорного перцю
  • 1 чайна ложка коріандру горошком

Приготування:

Усі спеції додайте в каструлю до квасолі. Залийте 1 кг квасолі приблизно 3 літрами води. Поставте каструлю на вогонь і дочекайтеся поки закипить. Коли вода закипіла, додайте цукор. Варіть 40 хвилин на невеликому вогні. Тепер додайте сіль та перемішайте, накрийте кришкою та варіть ще 30 хвилин. Якщо у вас википає вода, додайте тільки окріп.

Тепер додаємо оцет і даємо закипіти. Вимикаємо вогонь і розливаємо гарячу квасолю з розсолом по стерилізованим банкам. Відразу закатайте кришками, переверніть і залиште на столі до охолодження.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про користь квасолі.

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