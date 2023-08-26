«Театральні» баклажани: оригінальна закуска для творчих людей
Фудблогер з Дніпра Самвел Адамян зробив кар’єру не лише в YouTube — чоловік є ще й солістом місцевого академічного театру опери і балету. З театру походить і добра частина його рецептів — щось порадили колеги, щось він порадив їм.
Ось і в новому відео Самвел розповів про таку собі технологію приготування «театральної» закуски з баклажанів та перцю, і запевнив — цю страву можна подавати навіть на святковий стіл.
Увага: приготованої кількості вистачить на велику компанію, ви ж можете кратно зменшити грамовку.
Візьміть:
- 5 баклажанів
- 2 болгарських перця;
- головку часнику.
Для заливки:
- 300 г води
- 1 столова ложка солі
- 3 столові ложки цукру
- 2 столові ложки оцту 6% яблучного
- 2 столові ложки масла
- спеції, зелень
На першому етапі з рідких компонентів готується заливка, в якій кілька хвилин проварюється нарізаний на 6 частин перець.
Тим часом баклажани чистяться, ріжуться на слайси товщиною 1 см і підсмажуються з обох боків (доводити до готовності їх не треба, важливо лише, аби вони тримали форму).
Підсмажені пластини баклажанів викладаються у контейнер, наступним шаром — перець, зверху знову баклажани і перець. Всі шари потрібно щедро пересипати порізаним часником і залити маринадом.
Останнім шаром на овочі викладаються щедрі пучки кропу чи петрушки.
Закуска має настоятися в холодильнику 10−12 годин.
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