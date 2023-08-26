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Книга рецептів

«Театральні» баклажани: оригінальна закуска для творчих людей

18:40 26 серпня 2023
Готова закуска в контейнері

Фудблогер з Дніпра Самвел Адамян зробив кар’єру не лише в YouTube — чоловік є ще й солістом місцевого академічного театру опери і балету. З театру походить і добра частина його рецептів — щось порадили колеги, щось він порадив їм.

Ось і в новому відео Самвел розповів про таку собі технологію приготування «театральної» закуски з баклажанів та перцю, і запевнив — цю страву можна подавати навіть на святковий стіл.

Увага: приготованої кількості вистачить на велику компанію, ви ж можете кратно зменшити грамовку.

Візьміть:

  • 5 баклажанів
  • 2 болгарських перця;
  • головку часнику.

Для заливки:

  • 300 г води
  • 1 столова ложка солі
  • 3 столові ложки цукру
  • 2 столові ложки оцту 6% яблучного
  • 2 столові ложки масла
  • спеції, зелень

На першому етапі з рідких компонентів готується заливка, в якій кілька хвилин проварюється нарізаний на 6 частин перець.

Тим часом баклажани чистяться, ріжуться на слайси товщиною 1 см і підсмажуються з обох боків (доводити до готовності їх не треба, важливо лише, аби вони тримали форму).

Підсмажені пластини баклажанів викладаються у контейнер, наступним шаром — перець, зверху знову баклажани і перець. Всі шари потрібно щедро пересипати порізаним часником і залити маринадом.

Останнім шаром на овочі викладаються щедрі пучки кропу чи петрушки.

Закуска має настоятися в холодильнику 10−12 годин.

Зверніть увагу також на рецепт баклажанної ікри за рецептом бабусі відомого ресторатора Сави Лібкіна.

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