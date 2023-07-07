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Рецепт рибного супу від Олега Винника: «Обов'язково додайте самогон»

16:50 7 липня 2023
Олег Винник

Популярний до війни співак і композитор Олег Винник, який вирішив повернутись до улюблених українських глядачів, намагається нагадувати про себе виступами у Мережі та публікаціями у ЗМІ.

Допомогу співаку у цій справі намагаються надати і фанати, які нагадують про його виступи у мирні часи. Цікавість викликають і кулінарні таланти Винника — перед війною він не соромився брати уроки від учасників шоу «Мастер-шеф».

Олег Винник в компанії Надії Матвєєвої та "мастер-шефині" Наталі Левензон

Так, в одній із фан-груп з'явилась розповідь співака про те, як він готує свою фірмову юшку на багатті.

Як зізнається артист, вперше він рибалив ще в дитинстві.

«Мені було років 6 або 7. Я втік на риболовлю на нашу сільську річку Гірський Тікич, а матері не сказав. Так тоді отримав», — згадує Олег Винник.

Юшка від Олега Винника

Інгредієнти:

  • вода — 3 л
  • карасі — 2 шт.
  • картопля — 3 шт.
  • морква — 1 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • петрушка — 1 пучок
  • лавровий лист — 1 шт.
  • сіль, перець — за смаком
  • самогон «Вінниківка» — 50 г

Рецепт приготування

Чистимо картоплю, моркву і цибулю. Картоплю нарізаємо великими кубиками, моркву — навпіл, а цибулю — кільцями.
Кидаємо овочі до окропу, додаємо лавровий листок, солимо і перчимо. Варимо овочі 10−15 хвилин.

Рибу миємо, видаляємо зябра і відрізаємо голови. До киплячої води кладемо цілі рибини і варимо ще 15−20 хвилин. Наприкінці кидаємо порізану петрушку.

Секрет приготування від Олега Винника: «Щоб юшка була справжньою, додаємо трохи „білого чаю“ (прим. — самогон). Я додаю домашнього, який готувала моя мама і пригощала, коли я приїжджав в гості».

Нагадаємо, раніше співак заявив, що на початку війни виїхав до Німеччини для лікування.

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