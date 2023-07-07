Рецепт рибного супу від Олега Винника: «Обов'язково додайте самогон»
Популярний до війни співак і композитор Олег Винник, який вирішив повернутись до улюблених українських глядачів, намагається нагадувати про себе виступами у Мережі та публікаціями у ЗМІ.
Допомогу співаку у цій справі намагаються надати і фанати, які нагадують про його виступи у мирні часи. Цікавість викликають і кулінарні таланти Винника — перед війною він не соромився брати уроки від учасників шоу «Мастер-шеф».
Так, в одній із фан-груп з'явилась розповідь співака про те, як він готує свою фірмову юшку на багатті.
Як зізнається артист, вперше він рибалив ще в дитинстві.
«Мені було років 6 або 7. Я втік на риболовлю на нашу сільську річку Гірський Тікич, а матері не сказав. Так тоді отримав», — згадує Олег Винник.
Юшка від Олега Винника
Інгредієнти:
- вода — 3 л
- карасі — 2 шт.
- картопля — 3 шт.
- морква — 1 шт.
- цибуля — 1 шт.
- петрушка — 1 пучок
- лавровий лист — 1 шт.
- сіль, перець — за смаком
- самогон «Вінниківка» — 50 г
Рецепт приготування
Чистимо картоплю, моркву і цибулю. Картоплю нарізаємо великими кубиками, моркву — навпіл, а цибулю — кільцями.
Кидаємо овочі до окропу, додаємо лавровий листок, солимо і перчимо. Варимо овочі 10−15 хвилин.
Рибу миємо, видаляємо зябра і відрізаємо голови. До киплячої води кладемо цілі рибини і варимо ще 15−20 хвилин. Наприкінці кидаємо порізану петрушку.
Секрет приготування від Олега Винника: «Щоб юшка була справжньою, додаємо трохи „білого чаю“ (прим. — самогон). Я додаю домашнього, який готувала моя мама і пригощала, коли я приїжджав в гості».
Нагадаємо, раніше співак заявив, що на початку війни виїхав до Німеччини для лікування.134