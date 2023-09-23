У війні рф проти України не може бути посередників: Зеленський звернувся до «нейтральних» країн

У війні, яку розв’язала росія проти України, не можна зберігати нейтралітет. Відсутність допомоги нашій країні означає посилення агресора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.

Виступ президента України в канадському парламенті

«Ти допомагаєш Україні або росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш росію. А потужна росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла», — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що послаблення допомоги Україні — це ризик, але «якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися».

Президент подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.

Теплі обійми з Джастіном Трюдо

«Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все ж таки за це сьогодні платить Україна — людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу», — додав Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів низку зустрічей. Після цього Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся американським президентом Джо Байденом, а також конгресменами. Після США український лідер прибув до Канади, де вже зустрівся з прем'єром Джастіном Трюдо.



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