Севастополь під ударом: у Силах спецоперацій розповіли, як вразили штаб чорноморського флоту

Операція «Крабова пастка», в ході якої було завдано удару по штабу Чорноморського флоту терористів у Севастополі, стала наслідком кропіткої роботи Сил спеціальних операцій (ССО) та Повітряних сил.

Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.

Як відзначили в ССО, штаб-квартира флоту стала «крабовою пасткою» для керівництва Чорноморського флоту терористів.

«Зухвала та копітка робота Сил спеціальних операцій дозволила „вчасно та точно“ вразити штаб чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту російської федерації в тимчасово окупованому місті Севастополь», — відзначили у ССО.

Для завдання удару усі необхідні дані були передані Повітряним силам України.

Інші деталі проведення операції стануть відомими вже пізніше, втім як результат — десятки загиблих й поранених терористів, серед яких вище керівництво Чорноморського флоту.

Нагадаємо, що вчора, 22 вересня, в Севастополі було завдано удар по штабу Чорноморського флоту. На відео можна було побачити значні пошкодження будівлі та стовп диму. Через деякий час в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські воїни. Як стверджують ЗМІ, військові використали для удару ракети Storm Shadow. За словами керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, під час операції були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 терористів. Серед них є й російські генерали.

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