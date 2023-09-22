Міноборони росії підтвердило удар по штабу чф у Севастополі та повідомило про втрати (відео)

У міністерстві оборони країни-агресорки підтвердили удар по штабу чорноморського флоту окупантів в окупованому Севастополі. Це випливає із повідомлення відомства.

«Під час відбиття ракетної атаки засобами протиповітряної оборони збито п'ять ракет. Внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу чорноморського флоту. За наявною інформацією, один військовослужбовець загинув. UPD: один військовослужбовець не загинув, зник безвісти», — йдеться у повідомленні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував льотчикам ПС.

«Ми ж обіцяли, що „далі буде…“ Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил! „Все ракеты сбиты!“ Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Севастополь — місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України! Разом — до перемоги!» — написав він.

За даними ЗМІ, на момент удару в штабі проходила нарада, тому багато загиблих. Але ця інформація потребує підтвердження.

Журналіст іранського англомовного каналу Press-TV Джонні Міллер, який постійно просуває російські пропагандистські наративи, був свідком ракетної атаки на штаб чорноморського флоту окупантів в Севастополі.

<br />

Як писали «ФАКТИ», днями ЗСУ вразили ракетами командний пункт чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі.

343

Читайте нас у Facebook та Instagram