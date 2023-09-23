В двох областях загинули люди: як пройшла тривожна ніч в Україні

У ніч проти суботи, 23 вересня, російський ворог обстрілював не тільки Дніпропетровщину і Одещину.

Так, в Полтавській області противник в п'ятницю ввечері завдав ракетних ударів по Кременчуку, повідомили в обласній військовій адміністрації. В результаті влучання в цивільну інфраструктуру постраждала 31 людина, серед них — троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надається медична допомога. Одна людина загинула. Внаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі.

Чернігівщина за добу пережила 8 обстрілів і 127 вибухів, повідомили в ОВА.

Ворог використовував міномети, артилерію, АГМ, РСЗВ обстріли по прикордонню Новгород-Сіверського та Чернігівського районів.

Після обстрілів по прикордонному селі Семенівської громади загорілась будівля на території ферми, що не працює, пошкоджено 2 житлові будинки.

Про інші руйнування та про жертви серед місцевого населення інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській області росіяни здійснили обстріл Шалигинської громади. Зафіксовано 5 пострілів з міномету. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів, констатували у військовій адміністрації регіону.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 86 ударів по 27 населених пунктах; внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова, повідомляють представники обласної влади.

Зафіксовано 4 РСЗВ-обстріли Малих Щербаків та Лук'янівського, 5 БПЛА-атак Мирівки, Петрівського, Новоандріївки та Білогір'я, ракетний удар по Юрківці, також ворог вгатив 4 авіаційними снарядами по Роботиному та Оріхову. Звідти надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: протягом минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Огірцеве, Плетенівка Чугуївського району, Чугунівка та Бологівка Куп'янського.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Бологівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка. У Куп'янську обстрілами пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі. На щастя, минулося без постраждалих.

Луганщина: чергових ударів з неба зазнали Макіївка, Невське та Білогорівка. В двох селах досі залишається цивільне населення. В Невському за учора пролунало 10 вибухів після обстрілів з різних видів озброєння. Евакуйовано трьох місцевих жителів. Загалом за добу противник здійснив 145 обстрілів (539 снарядів).

Донеччина: минулої доби під вогнем росіян перебували 6 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, с. Зелений Гай, с. Нововасилівка, с.Серебрянка. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них 7 — багатоквартирні), 5 будівель підприємства, приміщення лікарні, будинок культури, кінотеатр.

За добу по області одна людина загинула, одна отримала поранення.

Миколаївщина: вчора вдень ворог завдавав артилерійського обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одеська область: вночі росіяни атакували область ракетами «Онікс», дві з яких влучили в рекреаційну зону на відкритій території. Критичних руйнувань і травмованих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 119 обстрілів (598 снарядів), з них по м. Херсон — 5 обстрілів (25 снарядів), повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни поцілили у райони 35 населених пунктів області; медичний та навчальні заклади, пункт незламності, територію елеватора у Бериславському районі; навчальні заклади, об'єкти критичної інфраструктури та пенітенціарну установу у Херсонському районі.

Окупаційні війська вкрили вогнем житлові квартали міста Херсон. Через влучання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі. На жаль, від отриманих поранень загинув 25-річний чоловік, ще одна людина — поранена. Всього за добу через російську агресію один мешканцець регіону загинув, ще троє — дістали поранення.

Нагадаємо, що напередодні через цинічний ракетний удар ворога постраждали й мирні жителі Юрківки Запорізької області. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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