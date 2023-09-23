Примадонну замінила «Снігуронька»: Христина Орбакайте показала другу дружину свого тата

Миколас Орбакас для багатьох назавжди залишиться першим чоловіком Алли Пугачової, з яким її донька Христина Орбакайте і зараз підтримує відносини.

Але в житті Орбакаса місце головної і коханої жінки давно зайняла інша.

Співачка виховувала доньку сама

Адже через 10 років після розлучення з Примадонною тато Христини одружився вдруге. Коханою знаменитості стала повітряна гімнастка і акторка на ім'я Марина. Разом вони грали на новорічних ранках: він — Діда Мороза, вона — Снігуроньку.

Орбакас на новорічному святі

У цьому шлюбі у артиста з'явився син Фабіан. Миколас анітрохи не шкодує, що доля розвела його з Аллою Борисівною. Нова дружина виявилася ідеальною супутницею життя: вона покірно чекала на нього з гастролей, смачно готувала, приділяла увагу спадкоємцю. До того ж могла похвалитися неймовірною красою. Треба визнати, що з роками нічого не змінилося. Навіть на пенсії повітряна гімнастка залишається ефектною жінкою — навіть без пластичних операцій.

Подружжя Орбакасів зараз

Втім, Алла Борисівна також слідкує за собою, адже хоче, щоб діти Ліза та Гаррі запам'ятали її гарною.

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