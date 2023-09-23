Не дуже надійні «корейці»: названо три найгірші моделі KIA за останні 10 років

У лінійці корейських автомобілів є такі, що можуть без ремонтів працювати досить довгий термін.

Разом з тим, експерти автомобільного ринку вважають, що три моделі KIA за останні 10 років виявилися найгіршими.

Йдеться про Rio, Sportage та Optima. Ці моделі зазнали значної критики як від власників, так і від експертів, пише avtosota.

Зауваження стосувалися найрізноманітніших аспектів — від роботи двигуна та якості інтер’єру до проблем з трансмісією та керованістю.

KIA Rio (2012−2017)

KIA Rio — субкомпактний автомобіль, отримав несприятливі відгуки протягом періоду виробництва 2012−2017 років. Ця модель зіткнулася з критикою в основному через її:

- продуктивність і потужність двигуна: 1,6-літровому чотирициліндровому двигуну, який був найпоширенішим вибором, не вистачало потужності та вишуканості, як у конкурентів. З потужністю близько 138 кінських сил, Rio з усіх сил намагався відповідати рівню продуктивності автомобілів-конкурентів;

- якість інтер’єру: Власники були незадоволені якістю інтер’єру, посилаючись на широке використання твердого пластику, який робив салон дешевим. Крім того, дизайн приладової панелі та центральної консолі вважався застарілим;

- витрата палива: Попри те, що Rio був субкомпактним, його паливна ефективність не була такою вражаючою, як у деяких його аналогів. В середньому вона становила близько 8,4 л на 100 км, що не дотягувало до інших моделей у своєму класі.



KIA Sportage (2010−2015)

KIA Sportage — компактний позашляховик, зіткнувся з критикою протягом 2010−2015 років виробництва, з деякими поширеними скаргами:

- проблеми з трансмісією: Багато власників повідомляли про проблеми з автоматичною коробкою передач, включаючи грубе перемикання передач і збої. Деяким довелося замінити всю трансмісію, що призвело до значних витрат;

- якість збірки: Якість збірки салону отримала негативні відгуки, особливо щодо деренчливих звуків і розхитаних деталей інтер’єру. Це погіршувало загальний досвід водіння;

- керованість та комфорт їзди: Sportage критикували за керованість, яку описували як недостатньо точну і таку, що відчувається відірваність від дороги. Комфорт їзди також був низьким, особливо на нерівних поверхнях.

KIA Optima (2011−2016)

KIA Optima — середньорозмірний седан, зіткнувся з критикою протягом 2011−2016 років виробництва в основному через:

- проблеми з рульовим керуванням: Багато власників повідомляли про проблеми з рульовим керуванням, включаючи втрату гідропідсилювача та проблеми з вирівнюванням. Ці проблеми впливали на загальну керованість та безпеку автомобіля;

- шум у салоні: На Optima надходили скарги на надмірний шум від дороги та вітру, що просочувався в салон, впливаючи на загальний досвід водіння;

- простір для задніх сидінь: Попри те, що це середньорозмірний седан, простір на задніх сидіннях був визнаний недостатнім, особливо з точки зору простору для ніг, що робить його незручним для високих пасажирів.

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