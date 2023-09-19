Уживані німці і «молоденькі» японці: автомобілі виробництва яких країн найпопулярніші в Україні

З початку року український автопарк поповнили 165,2 тис. легкових авто. З них 23% нових та 77% вживаних машин, повідомляє сайт для автомобілістів.

Найбільша кількість вживаних авто (44,7 тис. одиниць) були виготовлені в Німеччині.

А найпопулярнішим імпортованим автомобілем з пробігом німецького походження став VOLKSWAGEN Golf.

VOLKSWAGEN Golf, 2012

Французькі легковики зайняли друге місце серед ввезених вживаних авто (17 тис. одиниць). Найбільшим попитом серед вживаних «французів» користувався RENAULT Megane.

Замикають лідерську трійку автомобілі виготовлені в США (15,7 тис. вживаних авто). І найбажанішим «американцем» в цій статистиці був електромобіль TESLA Model 3.

В розділі нових авто на першому місці — «японці» (8,5 тис. одиниць). Обираючи автомобіль, виготовлений в Японії, українські покупці частіше віддавали перевагу кросоверу TOYOTA RAV-4.

TOYOTA RAV-4

На другому місці на ринку нових авто — німецькі машини (6,4 тис. одиниць), бестселером в цій категорії став VOLKSWAGEN Touareg.

Також у першу трійку увійшли автівки, виготовлені у КНР (4,5 тис. одиниць). Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став VOLKSWAGEN ID.4.

Але яке б авто ви не обрали для себе, на дорозі не можна розслаблятися. Адже в Україні вкотре посилили боротьбу з порушниками ПДР.

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