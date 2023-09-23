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Події

Росіяни атакували Херсонщину: тяжко поранено пенсіонера

16:16 23 вересня 2023
руйнування

Російські військові сьогодні вдень знов вдарили по Херсонщині — з безпілотника окупанти атакували село Миколаївка Херсонської області. Важкі поранення отримав місцевий житель.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

«Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення», — йдеться у повідомленні.

Через російський удар чоловік втратив частину руки. Також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча.
Потерпілого доставили до лікарні. Медики намагаються врятувати йому життя.

Після звільнення правого берега Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють деокуповані райони й сам обласний центр. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Днями на Херсонщині від дій окупантів загинуло троє людей, ще двоє постраждали.

Сьогодні вночі російський ворог обстріляв Дніпропетровщину та Одещину. Сили ППО збили 12 «шахедів».

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