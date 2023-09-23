«Жирона» з голом та асистом Довбика обіграла «Мальорку», ставши лідером чемпіонату Іспанії: відеоогляд матчу

У рамках 6-го туру чемпіонату Іспанії «Жирона» приймала на своєму полі «Мальорку» та продовжила свою переможну серію в рамках примери, впевнено перегравши суперника — 5:3 (Лопес, 26, Довбик, 33, з пенальті, Мартін, 37, Еррера, 45, Савіо, 57 — Мурікі, 4, з пенальті, Пратс, 89, 90+5).

Каталонці, у стартовому складі яких знову вийшли два українці Віктор Циганков та Артем Довбик, пропустили з пенальті вже в дебюті зустрічі, але ще до перерви, володіючи тотальною перевагою, забили чотири м'ячі, довівши рахунок до розгромного. Один із голів записав на свій рахунок Довбик, який чітко реалізував пенальті, ставши, схоже, штатним виконавцем 11-метрових у своїй новій команді.

Гол Довбика з пенальті

У другому таймі підопічні Мічела додали ще один гол (гольову передачу на свій рахунок записав Довбик, обидва українці були замінені на 61-й хвилині) та відсвяткували впевнену перемогу. Завдяки своєму успіху жиронці вийшли на перше місце в таблиці (принаймні до завтрашнього вечора, коли відбудеться мадридське дербі між «Атлетико» та «Реалом») та можуть похвалитися найкращою атакою цього сезону примери — 16 забитих м'ячів у шести проведених матчах.

Додамо, що свій наступний матч «Жирона» проведе в чемпіонаті Іспанії 27 вересня, коли на виїзді зіграє з «Вільярреалом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер «Реала» вразив висловлюванням про Луніна після страшної травми Куртуа.

Фото Twitter ФК «Жирона»

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