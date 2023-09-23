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Суспільство та люди

Померла мама Кузьми Скрябіна

20:06 23 вересня 2023
Ольга Михайлівна Кузьменко

У суботу, 23 вересня, не стало Ольги Михайлівни Кузьменко — мами музиканта Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін.

«Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді прекрасною і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, тільки просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти до Царства Небесного. Нехай земля їй буде пухом! Розділяємо біль та горе рідних!» — йдеться у повідомленні Благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна.

Ольга Михайлівна народилася на Самбірщині. Працювала викладачкою гри на фортепіано у музичній школі. У 2012 році Андрій Кузьменко написав пісню «Мам», присвячену своїй матері.

Нагадаємо, музикант Андрій Кузьменко загинув у ДТП у Дніпропетровській області 2 лютого 2015 року. У районі Кривого Рогу автомобіль Кузьми зіштовхнувся з молоковозом. У 2020 році лідеру «Скрябіна» посмертно надали звання Героя України.

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