Частині переселенців збільшать соцвиплати: хто отримуватиме більше

В Україні вирішили поступово збільшувати державні виплати для ВПО. Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.

«Зараз готуємо зміни до низки постанов, які будуть включати власне переорієнтування і збільшення виплат для таких потребуючих вразливих категорій людей», — конкретизувала вона.

Рішення наразі перебуває на фінальному етапі узгоджень. Втім, на підвищення слід очікувати лише певним категоріям вимушених переселенців, а саме:

пенсіонерів;

дітей з інвалідністю;

сімей, які мають сукупний дохід менш як 4 прожиткових мінімумів;

громадян, що доглядають за особами з інвалідністю;

родин, які мають більш ніж троє дітей віком до 18 років;

неповнолітніх осіб, які не мають законних представників.

Відзначимо, що наразі розмір виплат складає 2 тис. гривень — для дорослих і 3 тис. гривень — для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю.

Виплати надаються на період 6 місяців. Потім відбувається верифікація, за підсумками якої грошову допомогу можуть скасувати. Втім, це рішення можна оскаржити.

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