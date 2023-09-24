Частині переселенців збільшать соцвиплати: хто отримуватиме більше
В Україні вирішили поступово збільшувати державні виплати для ВПО. Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.
«Зараз готуємо зміни до низки постанов, які будуть включати власне переорієнтування і збільшення виплат для таких потребуючих вразливих категорій людей», — конкретизувала вона.
Рішення наразі перебуває на фінальному етапі узгоджень. Втім, на підвищення слід очікувати лише певним категоріям вимушених переселенців, а саме:
- пенсіонерів;
- дітей з інвалідністю;
- сімей, які мають сукупний дохід менш як 4 прожиткових мінімумів;
- громадян, що доглядають за особами з інвалідністю;
- родин, які мають більш ніж троє дітей віком до 18 років;
- неповнолітніх осіб, які не мають законних представників.
Відзначимо, що наразі розмір виплат складає 2 тис. гривень — для дорослих і 3 тис. гривень — для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю.
Виплати надаються на період 6 місяців. Потім відбувається верифікація, за підсумками якої грошову допомогу можуть скасувати. Втім, це рішення можна оскаржити.83