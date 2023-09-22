Спірне питання: куди скаржитися переселенцю, який не згоден з позбавленням його соцвиплат після перевірки

В Україні триває перевірка законності отримання переселенцями державної допомоги, за підсумками якої деяких ВПО можуть позбавити виплат.

Якщо людина не згодра з рішенням щодо позбавлення виплат, то вона може звернутися до Національної соціальної сервісної служби або на «гарячу лінію» в Мінреінтеграції, повідомляє «РБК-Україна».

Так, віце-прем`єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону підтвердила, що подібні випадки звернення ВПО непоодинокі.

«Люди можуть звернутися до територіальних органів соціального захисту. Якщо не згодні з їхнім рішенням — звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію 15−48 до нас в Мінреінтеграції. Ми проконсультуємо і допоможемо по кожній справі», — зазначила вона.

Варто нагадати, що виплат можуть позбавити переселенців, які робили коштовні покупки. Наприклад, придбали новий автомобіль, з року випуску минуло менше ніж 5 років. Втім, це не стосується транспортних засобів, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни. Приводом для позбавлення виплат ВПО може стати й покупка нерухомості на суму понад 100 тисяч гривень: земельної ділянки, квартири, будинку. Виняток — житло, одержане коштом державного або місцевого бюджету.

Не виплачуватимуть державну допомогу й тим громадянам, на рахунку яких у банках є більше 100 тисяч гривень, які купували валюту на таку ж суму, або мають у власності житло (площею понад 13,65 «квадратів» на одного члена родини), розташоване на територіях, де не ведуться бойові дії.

Раніше Ірина Верещук розповідала про те, в яких випадках ВПО повертають державну допомогу, яку припиняли виплачувати.

За її словами, на виплати можуть розраховувати й біженці, які повертаються в Україну з-за кордону.

Фото Pixabay

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