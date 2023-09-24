Вже у двох областях України заборонили очне шкільне навчання невакцинованих дітей

В Чернігівській і Рівненській областях прийнято рішення про відсторонення від очного навчання дітей, які не пройшли вакцинацію від кору. Це відбулося згідно зі статтею 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», яка регламентує, що невакциновані діти не можуть відвідувати виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади, за винятком тих, хто має медичні протипоказання до вакцинації.

«Міністерство освіти і науки підтримує такі заходи безпеки від інфекційних захворювань в дитячих закладах. Перебування невакцинованих дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалаху кору, що є загрозою для життя й здоров'я як самих учнів, так і працівників закладу освіти та членів родин», — заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий,

У МОЗ пояснюють, що захворювання на кір може призвести до небезпечних ускладнень, а саме вушної інфекції, запалення легень та мозку. При цьому через карантинні обмеження під час пандемії COVID-19, війну та пов'язану з бойовими діями евакуацію тисяч українських дітей було порушено Національний календар профілактичних щеплень, і МОЗ вимушено вдалося до проведення «наздоганяючої» вакцинальної кампанії. Загалом заплановано провести понад 260 тисяч щеплень, з яких на даний момент проведено понад 100 тисяч.

Найнижчі рівні охоплення щепленнями в ході кампанії реєструються в Чернігівській, Вінницькій, Одеській, Івано-Франківській, Сумській областях.

Довідково: за статистикою Центру громадського здоров'я, у січні-серпні 2023 в Україні було зареєстровано 43 випадки захворювання на кір (із них 21 — діти до 17 років), тоді як за аналогічний період 2022 року — 6.

Нагадаємо, «ФАКТИ» роз'яснювали, чи можна дитині ввести кілька вакцин одразу, а також спростували 8 найпоширеніших міфів про вакцинацію.

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