«Рецепт 21 сторіччя» від Тетяни Литвинової: кетчуп з кабачків (відео)
Відома кулінарка Тетяна Литвинова постійно ділиться своїми перевіреними рецептами заготовок на зиму. Варення, джеми, огірки, перець — все за її рецептами виходить смачним та корисним.
Литвинова любить експериментувати. Так, вона запропонувала приготувати смачний кетчуп з кабачків
«Він набагато легший та дешевший в приготуванні, ніж звичайний. Цей рецепт можно назвати рецептом 21-го століття, адже кетчуп вживається як до м'яса або риби, так і як самостійна страва зі свіжим хлібом», — впевнена господиня.
Інгредієнти:
кабачки 1,5 кг,
цибуля 0,5 кг,
томатна паста 0,5 кг,
перець чілі 1 ч л,
цукор 2−3 ст л,
оцет 9% 70 г,
перець горошком 10 г,
5−6 шт гвоздики,
5−6 листочків лавра,
сіль 2 ст л (без гірки)
Приготування:
Нарізати кабачки та цибулю.
Посолити, перемішати та залишити на 10 хвилин.
Лаврове листя, гвоздику та чорний перець покласти в марлю і зафіксувати зубочистками. Покласти цей мішечок до кабачків.
Готувати на максимальному вогні, до поки рідина майже повністю не випарується, періодично помішуючи.
Дістати спеції і пробити кабачки з цибулею блендером до однорідності.
Додати перець чілі, цукор, томатну пасту, оцет до кабачків і проварити ще 10 хвилин.
Коли соус закіпає, він дуже сильно бризкає, треба накрити його кришкою чи ситом.
Закрити в банки й залишити у темному місті.
Нагадаємо, відомий кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати дуже смачні мариновані помідори за рецептом його мами.6