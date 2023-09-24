Справжнє літо: синоптики розповіли, яким буде останній тиждень вересня

Останній тиждень вересня в Україні обіцяє бути теплим, чому сприяє стійке поле високого атмосферного тиску у всій Центральній та Східній Європі.

Як повідомив синоптик Ігор Кібальчич, температура повітря в середньому буде на 3−6 градусів вищою за кліматичну норму. Однак у південній частині країни комфортність погоди певною мірою погіршиться через поривчастий східний вітер. Крім того, всюди (за винятком західних областей) збережеться тенденція посилення посухи та пожежної небезпеки у лісах.

У понеділок, 25 вересня, у більшості областей країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Невеликі дощі, і лише вночі, можливі у західній частині країни. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів, вдень — від 23 до 28 градусів.

Синоптична карта Укргідрометцентру на 25 вересня

У вівторок, 26 вересня, на всій території України опадів не очікується. Температура повітря вночі дещо знизиться (до 10−15 градусів), але вдень очікуються ті самі 23−28 градусів із позначкою «плюс».

У середу, 27 вересня, утримається тепла та суха погода. Температура повітря залишиться незмінною і вдень, і вночі.

Синоптична карта Укргідрометцентру на 27 вересня

У четвер, 28 вересня, сонячна погода без опадів продовжить панувати по всій Україні. Температура повітря вночі знову збільшиться на один градус, вдень очікуються ті самі +23−28°С.

У п'ятницю, 29 вересня, суха та тепла погода також домінуватиме. Температура повітря вночі повернеться до позначок +10−15°, вдень термометри покажуть +23−28°С.

У суботу, 30 вересня, опадів в Україні знову не передбачається. Температура повітря змін не зазнає.

У неділю, 1 жовтня, слабкий холодний фронт спричинить невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі знизиться до +9−14 ° С, вдень — до +19−24 ° С (на півдні все ще буде до +27 ° С).

Нагадаємо також, що найближчими днями Землю накриє сильна магнітна буря .

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