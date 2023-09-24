«Поверни мені дітей!»: зірка «Гри престолів» Софі Тернер подала до суду на чоловіка Джо Джонаса

Зірка серіалу «Гра престолів», британська актриса Софі Тернер вирішила у скандальній історії із розлученням грати за правилами, які запропонував її чоловік, популярний американський співак Джо Джонас. Як уже повідомляли «ФАКТИ», музикант несподівано подав позов про розірвання шлюбу, причому, як з'ясувалося, дружині він про це не повідомив.

Софі дізналася про це від ЗМІ. Джонас таємно найняв адвоката, який спеціалізується на розлученнях знаменитостей. Позов був поданий в американському штаті Флорида.

Тепер подружжя спілкується виключно через своїх юристів, а західні ЗМІ вхопилися за чергове зіркове розлучення.

Тож чим відповіла чоловікові Софі? Повідомляється, і це офіційно підтверджено, що Тернер зажадала через суд дозволу Джонаса відвезти їхніх двох дітей до Великобританії. У них дві доньки. Старша народилася у липні 2020 року, молодша — у липні 2022 року.

Софі стверджує, що вони домовилися з Джо заздалегідь — дівчата навчатимуться у Великій Британії. Звичайно, до їхнього відправлення до школи ще досить багато часу попереду, проте тепер Тернер боїться, що Джонас порушить свою обіцянку. Тим більше, що, за її словами, свідоцтва про народження та паспорти дочок знаходяться у Джо.

Британські газети вийшли із заголовками, які звучать приблизно так: «Софі Тернер вимагає повернути її дітей!» або «Джо Джонас не відпускає дочок до Британії!»

Співак обурений цими звинуваченнями. Він заявив, що Софі навмисно маніпулює громадською думкою та налаштовує ЗМІ та користувачів соцмереж проти нього. Джонас стверджує, що не перешкоджає Тернер спілкуватися з дівчатками. Однак при цьому він нічого не говорить про те, чи готовий відпустити дочок із їхньою матір'ю до Великобританії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що популярна американська співачка Аріана Гранде офіційно подала на розлучення.

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