Аріана Гранде офіційно подала на розлучення

Популярна американська співачка Аріана Гранде офіційно подала прохання про розлучення. Зробила вона це у Лос-Анджелесі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», про те, що Аріана та її чоловік Далтон Гомес розлучилися після двох років шлюбу, стало відомо наприкінці липня.

Як повідомляє CNN, підставою для розлучення співачка назвала «непримиренні розбіжності». Інтереси Гранде представляє Лора Вассер, відома адвокатка із сімейних справ. Вона, зокрема, допомагає нині Кевіну Костнеру у його скандальній судовій справі з колишньою дружиною Крістін Баумгартнер.

Аріана та Далтон одружилися у 2021 році. Весілля, на якому були присутні лише найближчі, відбулося в будинку співачки в Монтесіто. Гранде була в сукні від Vera Wang. Гомес, агент з торгівлі нерухомістю, у костюмі від Tom Ford.

Аріана та Далтон

До цього Аріана була заручена з коміком Пітом Девідсоном. Але до весілля у них справа не дійшла.

Наприкінці липня стало також відомо, що Гранде зустрічається з актором та співаком Ітаном Слейтером. Тоді він подав на розлучення. Ітан був одружений зі співачкою Ліллі Джей. Вони зіграли весілля у 2018 році. Минулого року у них народився син.

Аріана та Ітан

І Гранде, і Слейтер тепер стверджують, що їхні розлучення ніяк не пов'язані з тим, що вони зустрічаються. Їхні стосунки почалися вже після того, як шлюбні союзи обох виявилися неспроможними.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Х'ю Джекмен та його дружина розлучилися після 27 років шлюбу.

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