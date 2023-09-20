37.79 / 38.54 40.64 / 41.51
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Аріана Гранде офіційно подала на розлучення

21:15 20 вересня 2023
Аріана Гранде

Популярна американська співачка Аріана Гранде офіційно подала прохання про розлучення. Зробила вона це у Лос-Анджелесі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», про те, що Аріана та її чоловік Далтон Гомес розлучилися після двох років шлюбу, стало відомо наприкінці липня.

Як повідомляє CNN, підставою для розлучення співачка назвала «непримиренні розбіжності». Інтереси Гранде представляє Лора Вассер, відома адвокатка із сімейних справ. Вона, зокрема, допомагає нині Кевіну Костнеру у його скандальній судовій справі з колишньою дружиною Крістін Баумгартнер.

Аріана та Далтон одружилися у 2021 році. Весілля, на якому були присутні лише найближчі, відбулося в будинку співачки в Монтесіто. Гранде була в сукні від Vera Wang. Гомес, агент з торгівлі нерухомістю, у костюмі від Tom Ford.

Аріана та Далтон

До цього Аріана була заручена з коміком Пітом Девідсоном. Але до весілля у них справа не дійшла.

Наприкінці липня стало також відомо, що Гранде зустрічається з актором та співаком Ітаном Слейтером. Тоді він подав на розлучення. Ітан був одружений зі співачкою Ліллі Джей. Вони зіграли весілля у 2018 році. Минулого року у них народився син.

Аріана та Ітан

І Гранде, і Слейтер тепер стверджують, що їхні розлучення ніяк не пов'язані з тим, що вони зустрічаються. Їхні стосунки почалися вже після того, як шлюбні союзи обох виявилися неспроможними.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Х'ю Джекмен та його дружина розлучилися після 27 років шлюбу.

52

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Горіхове дерево

Не спалюйте опале листя горіха: городникам підказали, як можна його використовувати «з розумом»

Гороскоп

Тільці отримають важливу інформацію, а Ракам треба взяти ініціативу до своїх рук: гороскоп на 20 вересня 2023 року

унітаз

Очистка унітазу без їдкої хімії: перевірений спосіб позбутися неприємних плям та нальоту копійчаним засобом

Мобілізація в Україні

Пенсійне посвідчення мобілізації не завада: юрист пояснив, чи можуть отримати повістки пенсіонери та люди з інвалідністю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту