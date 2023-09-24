«Найгірше — стати в позу ображеного. Ми мусимо виграти війну, а не підтримувати постійні аплодисменти», — Юрій Луценко

Український політик, колишній оператор БПЛА Юрій Луценко прокоментував поточні виклики, з якими стикається воююча країна

«Про польські, румунські, американські та інші проблеми українського політичного керівництва.

1. Головна ціль усіх укр політиків — Перемога у війні з Росією. Нічого важливішого за це немає", — впевнений Юрій Луценко.

«2. Після поразок під Києвом, Херсоном і Харковом Путін перейшов до війни на виснаження. Ресурси Росії ми можемо врівноважити лише завдяки підтримці потужних союзників.

3. У союзників є не тільки бажання допомогати захищати свободу України, але і свої обʼєктивні проблеми та внутріполітичні інтереси. Військова і фінансова допомога Україні — їхня добра воля.

4. Охолодження безумовної підтримки України — факт. Ці сигнали, які переходять подекуди в контрасний душ, неприємно відчувати. Але найгірше — стати в позу ображеного. Ми мусимо виграти війну, а не підтримувати постійні аплодисменти. Тому й міняти в першу чергу треба себе і свою політику.

5. Ця війна ще надовго. Треба відмовитися від формули «все і сьогодні», виробити спільно із союзниками довгостроковий план виживання і Перемоги.

Мудрий Г. С. Сковорода вчив: Доля веде розумних. Дурнів вона волочить", — додає автор посту.

Фото Юрія Луценка

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

355

Читайте нас у Facebook та Instagram