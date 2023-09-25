Українець Трубін став героєм поєдинку чемпіонату Португалії: відеоогляд матчу

Воротар збірної України з футболу Анатолій Трубін, який змінив «Шахтар» на «Бенфіку», став одним з творців перемоги лісабонського клубу в матчі чемпіонату Португалії.

У гостьовій зустрічі 6-го туру проти «Портімоненсе» «орли» вели в рахунку 2:1, коли на 60-й хвилині у їхні ворота був призначений пенальті. Але Трубін блискуче парирував 11-метровий удар у виконанні бразильця Рільдо і зрештою допоміг «Бенфіці» відсвяткувати перемогу — 3:1 (крапку в поєдинку влучним ударом поставив інший ексгравець «Шахтаря» Давид Нерес).

Відеоогляд матчу «Портімоненсе» — «Бенфіка» — 1:3

Зазначимо, що на старті кар'єри у «Бенфіці» Трубіну відверто «щастить» на пенальті. У трьох зустрічах у ворота українця було призначено чотири (!) 11-метрові, два з яких суперники не реалізували (у грі Ліги чемпіонів футболіст «Зальцбурга» Конате пробив вище воріт).

Як би там не було, «Бенфіка» за допомогою українського голкіпера після п'яти перемог поспіль з 15 очками посідає у турнірній таблиці чемпіонату Португалії друге місце, лише на один пункт відстаючи від «Порту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анатолій Трубін у складі молодіжної збірної України завоював путівку на Олімпійські ігри до Парижа.

Фото ФК «Бенфіка»

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