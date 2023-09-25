Азербайджан відновлює свій суверенітет у Карабаху, вірменські радикали відповідають дискредитацією: про що йдеться

Спільнота «AZfront «з Німеччини, Бельгії та Франції вирішила боротися з вірменськими наративами щодо очорнення Азербайджану. Активісти з транспарантами та прапорами Азербайджану та України мітингували біля стін секретаріату Європарламенту у Люксембурзі. Вони переконані: сепаратизм — це зло, де б він не з'являвся. Про це повідомляє 5 канал.



Учасники мітингу скандували: «Карабах» та «AZfront». Вони тримали плакати з гаслами англійською та французькою мовами: «Карабах — це Азербайджан!», «Карабах — міжнародно визнана територія Азербайджану!».

Окрім українського прапора, на акції з'явилися плакати, які підкреслюють спільність викликів, з якими стикаються дві дружні держави: «Азербайджан, як і Україна бореться з сепаратизмом!», «Сепаратизм в Україні, сепаратизм в Азербайджані — одне зло!».

Ця думка протягом останнього року багаторазово відзначалася центральними українськими ЗМІ та великими виданнями інших країн Європи.

Так, ще в листопаді минулого року Unian констатував: «Так само, як у 2014−2022 роках рф окупувала близько 20% території України, у 1991−1993 рр. вірменські збройні формування окупували 20% території Азербайджану».

У грудні телеканал «Прямий» наголошував: «Азербайджан, як і Україна, став жертвою агресії. Адже з 1991-го по 1993-й рік Вірменія за допомогою росії окупувала 20% території Азербайджану. І навіть після Другої Карабаської війни, яка сталася два роки тому, Вірменія все ще контролює третину Карабаху, який є територією Азербайджану.

Тоді ж 5-й канал додавав: «Азербайджан, як і Україна, намагається викорінити сепаратизм, спровокований і підтримуваний росією».

Вітаючи азербайджанський народ з успішною контртерористичною операцією в Карабаху, засновник та гітарист одного з найвідоміших українських рок-гуртів Green Grey, Андрій Яценко (Дизель), 20 вересня заявив: «У Азербайджану та України один ворог, це — сепаратизм».

Проукраїнський рух «AZfront», що виник протягом останнього року навколо однойменного Telegram-каналу, спонсорується азербайджанськими комерсантами, які до російського вторгнення мали бізнеси у Харкові та Дніпрі.

З грудня минулого року «AZfront» регулярно надає матеріальну допомогу мешканцям Харківської та Донецької областей. Перед минулим Новим роком до Харкова було доставлено 15 генераторів, придбаних коштом, понад 170 передплатників AZfront з Баку, Сумгаїту та Гянджі. У лютому таким же чином на зібрані гроші було закуплено автотранспорт для волонтерів Харківської області.

Нагадаємо, 19 вересня Міноборони Азербайджану оголосило про початок антитерористичних заходів у Карабаху для відновлення конституційного устрою країни.

20 вересня влада невизнаного Нагірного Карабаху прийняла пропозицію про припинення вогню. Було також досягнуто домовленості про повне роззброєння армії Карабаха та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки. Азербайджан у цьому конфлікті підтримувала Туреччина, росія, яка раніше виступала за Вірменію, не підтримала уряд Пашиняна.

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