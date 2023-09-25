Маск його не вимикав: Буданов про скандал зі Starlink над Кримом

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, який сказав, що бойові дії триватимуть і восени, і взимку, хоча воювати стане складніше, в інтерв'ю виданню The WarZone заявив, що американський мільярдер Ілон Маск не вимикав супутниковий зв'язок Starlink над Кримом, щоб зірвати атаку українських надводних дронів по російському флоту в Севастополі. Він розповів, як усе було насправді.

«У цьому конкретному випадку, про який всі говорять, покриття над Кримом було відключено, але не в той конкретний момент. Це було відключення на місяць. Можливо, були якісь конкретні випадки, про які я не знаю. Але я абсолютно впевнений, що протягом усього першого періоду війни покриття взагалі не було».

Буданов зазначив, що Starlink — це приватна власність приватної особи.

«Так, ми дійсно дуже широко використовуємо його продукти і послуги. Вся лінія зіткнення певною мірою спілкується між собою, використовуючи його продукти та послуги. Єдине, що я можу сказати, що без цих послуг і продуктів була б катастрофа».

Нещодавно стало відомо, що в минулому році Ілон Маск зірвав спецоперацію українських спецслужб, коли ті планували атакувати російський флот у Криму дронами-камікадзе. Версії інциденту різні. Виступаючи на технологічній конференції All-In Summit, Маск заявив, що Starlink був вимкнений в районі Криму через американські санкції проти росії, і увімкнути його без спеціального дозволу від Білого дому начебто не мав права.

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