Українські бійці відправили до пекла понад 400 загарбників: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот сімдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення. Ворог завдав 1 ракетний та 56 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, повідомили в Генштабі.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не здійснював.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплятися на зайнятих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 зенітно-ракетних комплексах, 4 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.

Завдяки діям наших військових, противник втратив:

Нагадаємо, що в ніч проти 25 вересня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск дронів та крилатих ракет російськими загарбниками.



Вибухи пролунали в Кривому Розі та в Одесі. Росіяни запустили 19 ударних дронів, які були знищені підрозділами ППО. Також протиповітряна оборона Півдня збила 11 ракет типу «Калібр» — дві над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, решту в Одеській області.

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