Російські терористи вночі атакували Одесу ракетами «Онікс», «Калібр» та дронами: пошкоджено морвокзал і зерносховища

В ніч на 25 вересня війська росії знову атакували територію України з повітря і суші — тривогу оголошували по території всієї країни.

Більшість вибухів пролунало в Одесі. Ворог випустив 19 «шахедів», дві надзвукові ракети «Онікс» та 12 крилатих ракет «Калібр». Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано», — написав Кіпер.

ППО знищила усі дрони та 11 «Калібрів», повідомили в Силах оборони півдня. Є влучання у припортову інфраструктуру.

Слід зазначити, що «Калібри» рухались складними траєкторіями руху різними областями.

Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

«По 1 „Калібру“ знищили над Миколаївською та Кіровоградською областями, переважна більшість — у небі над Одеською областю», — додали захисники.

Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували.

«Оніксами» зруйновано зерносховища. Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств.

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибиті шибки, одну жінку травмовано, їй надано медичну допомогу. Також займалася трава на відкритих територіях.

Як відомо, російська армія використовує протикорабельні ракети «Онікс» для здійснення атак у напрямку Одеси та Миколаєва. Це озброєння мають обмежений радіус дії, що обумовлено обмеженою наявністю крилатих ракет.

Нагадаємо, днями в окупованому Севастополі Сили спеціальних операцій та Повітряні сили ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту рф. Поранено декілька російських генералів та офіцерів вищого рангу.

Сьогодні вночі у тимчасово окупованому Севастополі знову пролунав вибух.

Вчора українська розвідка повідомила про вдалі спецоперації у двох областях росії.

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