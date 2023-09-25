Помер народний депутат Андрій Іванчук

Вночі 25 вересня помер народний депутат Верховної ради трьох останніх скликань Андрій Іванчук. Йому було 50 років.

Про смерть повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю», — зазначив він.

Андрій Іванчук народився у 1973 році. Був членом партії «Фронт змін», одним із заступників лідера «Батьківщини».

На позачергових парламентських виборах 2014 року був обраний за списком «Народного фронту».

У Верховній Раді 9-го скликання перебував у складі депутатської групи «Довіра, очолював підкомітет з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

За інформацією «Української правди», попередня причина смерті — відрив тромбу.



Нагадаємо, суботу, 23 вересня, не стало мами музиканта Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін.

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